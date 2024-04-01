iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Ты в последний раз называешь меня дураком": игрок Барселоны жестко отчитал фаната на дороге

Мартинес "тепло" пообщался с юным тиктокером.
Сегодня, 18:11
Иньиго Мартинес / Getty Images
Иньиго Мартинес / Getty Images

Футболисты Барселоны Иньиго Мартинес оказался в центре громкой ситуации.

Центральный защитник "сине-гранатовых" выяснил отношения с болельщиком команды. Защитник посреди дороги остановил машину, а затем провел беседу с фанатом.

Читай также: Балотелли негодует из-за расистского скандала вокруг Ачерби

"Ты в последний раз называешь меня дураком, в последний раз. Ты больше не будешь оскорблять меня. И твой друг тоже. Услышал или нет? В последний раз. И не будь таким наглым", - заявил Иньиго.

Отметим, что фанаты часто провоцируют футболистов "сине-гранатовых" ради контента в социальных сетях.

Напомним, Мартинес летом перешел из Атлетика в Барселону. В текущем сезоне он отыграл 19 матчей.

Ранее сообщалось, что футболист Динамо приговорен к 18 месяцам тюрьмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Реал определился, кто заменит Лунина, если тот уйдет Реал определился, кто заменит Лунина, если тот уйдет
Нагельсманн и Де Дзерби - главные претенденты на пост тренера Баварии Нагельсманн и Де Дзерби - главные претенденты на пост тренера Баварии
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024 Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
Топ-клубы Европы и Саудовской Аравии хотят приобрести лидера Милана Топ-клубы Европы и Саудовской Аравии хотят приобрести лидера Милана
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа19:34
Реал определился, кто заменит Лунина, если тот уйдет
Европа19:29
Нагельсманн и Де Дзерби - главные претенденты на пост тренера Баварии
Украина19:10
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
Европа19:03
Топ-клубы Европы и Саудовской Аравии хотят приобрести лидера Милана
Европа19:00
Форвард сборной Украины выбыл на несколько недель
Бокс18:35
"Дисквалифицируют": американец сделал неожиданный прогноз на бой Усик - Фьюри
Европа18:29
Наперекор Тухелю: Директор Баварии прокомментировал чемпионскую гонку в Бундеслиге
Европа18:11
"Ты в последний раз называешь меня дураком": игрок Барселоны жестко отчитал фаната на дороге
Европа17:59
Ман Сити впервые более чем за два года не забил в домашнем матче
Европа17:41
Холанд оценил шансы Манчестер Сити на чемпионство в АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK