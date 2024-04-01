"Ты в последний раз называешь меня дураком": игрок Барселоны жестко отчитал фаната на дороге

Футболисты Барселоны Иньиго Мартинес оказался в центре громкой ситуации.

Центральный защитник "сине-гранатовых" выяснил отношения с болельщиком команды. Защитник посреди дороги остановил машину, а затем провел беседу с фанатом.

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"Ты в последний раз называешь меня дураком, в последний раз. Ты больше не будешь оскорблять меня. И твой друг тоже. Услышал или нет? В последний раз. И не будь таким наглым", - заявил Иньиго.

Отметим, что фанаты часто провоцируют футболистов "сине-гранатовых" ради контента в социальных сетях.

Напомним, Мартинес летом перешел из Атлетика в Барселону. В текущем сезоне он отыграл 19 матчей.

Ранее сообщалось, что футболист Динамо приговорен к 18 месяцам тюрьмы.

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