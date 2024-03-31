Балотелли негодует из-за расистского скандала вокруг Ачерби

Бывший нападающий Милана Марио Балотелли высказался об инциденте с защитником Интера Франческо Ачерби.

"По моему мнению, Милан победит в дерби. Я выиграл АПЛ на последней секунде, поэтому мы должны играть до конца, все может произойти. Но я думаю, что Интеру тяжело потерять это скудетто".

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"На стадионах 20 тысяч камер, 20 тысяч микрофонов, и они не могут найти улик образы Ачерби? По-моему, они защищают его", – сказал Балотелли в интервью Calcio Mercato.

Напомним, защитника Интера обвиняли в расистских высказываний в адрес игрока Наполи, однако в результате расследования обвинения были сняты.

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