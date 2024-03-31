iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Балотелли негодует из-за расистского скандала вокруг Ачерби

Итальянец осудил действия своего соотечественника.
31 марта, 21:50
Марио Балотелли / Getty Images
Марио Балотелли / Getty Images

Бывший нападающий Милана Марио Балотелли высказался об инциденте с защитником Интера Франческо Ачерби.

"По моему мнению, Милан победит в дерби. Я выиграл АПЛ на последней секунде, поэтому мы должны играть до конца, все может произойти. Но я думаю, что Интеру тяжело потерять это скудетто".

Читай также: Защитник Интера ответил на обвинения в расизме

"На стадионах 20 тысяч камер, 20 тысяч микрофонов, и они не могут найти улик образы Ачерби? По-моему, они защищают его", – сказал Балотелли в интервью Calcio Mercato.

Напомним, защитника Интера обвиняли в расистских высказываний в адрес игрока Наполи, однако в результате расследования обвинения были сняты.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марио Балотелли Франческо Ачерби

Статьи по теме

Защитник Интера ответил на обвинения в расизме Защитник Интера ответил на обвинения в расизме
С Ачерби сняли все обвинения в расизме С Ачерби сняли все обвинения в расизме
Защитник Интера был исключен из заявки сборной Италии из-за расистского скандала Защитник Интера был исключен из заявки сборной Италии из-за расистского скандала
Опять за старое: Балотелли взорвал петарду в командной раздевалке Опять за старое: Балотелли взорвал петарду в командной раздевалке
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Плей-офф отбора к Евро-2024: Украина, Польша и Грузия вышли в финальный турнир
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:20
NaVi - чемпионы PGL CS2 Major Copenhagen
Европа00:12
Реал с Луниным без проблем одолел Атлетик
31 марта, 23:59
Киберспорт23:59
JL – лучший игрок PGL CS2 Major Copenhagen 2024
Европа23:53
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Европа23:49
Марсель в большинстве умудрился проиграть ПСЖ
Киберспорт23:36
NAVI – чемпионы первого в истории мажора по CS2 Major Copenhagen 2024!
Европа23:20
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Европа23:15
Игрок Рейнджерс стал самым результативным британским защитником в истории
Европа22:54
"Воскрешение": Жирона отреагировала на дубль Довбика
Европа22:49
Де Дзерби готов покинуть летом Брайтон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK