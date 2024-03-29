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Защитник Интера ответил на обвинения в расизме

Франческо Ачерби заявил, что его кумиром был темнокожий футболист.
Сегодня, 11:59
Франческо Ачерби / Getty Images
Франческо Ачерби / Getty Images

Центрбек Интера Франческо Ачерби отреагировал на обвинения в расизме.

По словам итальянского защитника, он никогда не относился плохо к людям других рас.

"Я никогда не был расистом. Приговор стал для меня облегчением, хотя сложившаяся ситуация меня расстроила.

Я расист? Моим кумиром был Джордж Веа.

Он был один из первых, кто позвонил мне, когда у меня нашли опухоль", - сказал Ачерби в интервью Соггіеге della Sera.

Отметим, что Франческо поссорился с Жуаном Жезусом во время матча Интер - Наполи, назвав того нигером. Затем бразилец простил итальянца, но этот эпизод все равно рассматривала специальная комиссия, которая в итоге оправдала Ачерби.

Также стоит отметить, что 36-летний игрок около 10 лет назад перенес борьбу с раком, что он упоминает в этом интервью, говоря об опухоли.

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