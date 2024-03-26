С Ачерби сняли все обвинения в расизме

Комиссия не нашла доказательств против защитника.

С Франческо Ачерби сняли все обвинения, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что защитник Интера обвинялся в расистских высказываний в адрес Жуана Жезуса.

По итогам итальянец был исключен из состава сборной на ближайшие товарищеские матчи,также ему грозила дисквалификация и в Серии А.

Однако комиссия провела расследование и не обнаружила никаких доказательств против Ачерби. Единственный довод - слова Жезуса.

Таким образом защитник не будет дисквалифицирован и сможет принять участие в следующем матче. 1 апреля Интер сыграет против Эмполи.

Ранее также сообщалось, что клуб АПЛ подал апелляцию по поводу снятия очков.

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