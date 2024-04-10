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Малуда назвал главную проблему Мудрика в Челси

Француз оценил игру украинца за клуб и сборную.
Сегодня, 20:34
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший игрок Челси Флоран Малуда поделился мнением по поводу потенциала Михаила Мудрика.

По словам француза, украинец имеет перспективы стать важным игроком для "синих".

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"Мудрик имеет потенциал стать великим игроком Челси в будущем. Каждый раз, когда он играет за сборную Украины, он главный человек на поле, главный герой.

В Челси он борется с тем фактом, что он не главный человек на поле, но у него есть правильное настроение. Он продемонстрировал устойчивость в этом сезоне, потому что он, безусловно, улучшается.

У него есть талант, навыки и способность стать важным игроком Челси. Чтобы найти правильный баланс в команде, иногда как игрок ты должен пожертвовать собственными талантами и больше поддерживать других.

Я думаю, что он мог бы иметь гораздо большее влияние на команду, если бы был немного расслабленнее. Когда вы наблюдаете за его игрой, вы не можете не чувствовать, что этот игрок находится под давлением, поэтому я думаю, что ему нужно найти способ справиться с этим психологическим давлением, и это поможет ему играть за Челси на том же уровне, на котором он выступает за сборную Украины", - приводит слова Малуды Gambling Zone.

Ранее Судаков объяснил, что нужно Мудрику для успеха в Челси.

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