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Известная модель посетила матч Челси Мудрика против Манчестер Юнайтед

Делевинь в восторге от зрелищной игры.
Сегодня, 17:55
Кара Делевинь с подругой / Chelsea FC
Кара Делевинь с подругой / Chelsea FC

Известная модель и актриса Кара Делевинь посетила матч Челси - Манчестер Юнайтед (4:3).

Британка появилась на трибунах Стэмфорд Бридж в компании подруги, оказавшись в центре внимания благодаря своей бурной реакции на событие в игре.

Кара сделала немало видео на стадионе, а также фанаты сделали много роликов с девушкой, сделав ее крайне обсуждаемой в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Челси оценил дриблинг Мудрика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Кара Делевинь

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