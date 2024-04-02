Красиво разобрался. Челси оценил дриблинг Мудрика
Украинец показал свои навыки обыгрыша соперника.
В рамках 30-го тура чемпионата Англии Челси сыграл вничью с Бернли (2:2).
Украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик провел на поле весь матч - на его счету заработанный пенальти.
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Пресс-служба Челси опубликовала пост в Instagram, в котором показала дриблинг украинца.
Михаил эффектно разобрался с двумя оппонентами, после чего заработал на себе фол.
Ранее сообщалось, что группа игроков Челси требует от клуба уволить Почеттино.
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