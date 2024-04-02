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Красиво разобрался. Челси оценил дриблинг Мудрика

Украинец показал свои навыки обыгрыша соперника.
Сегодня, 17:00
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках 30-го тура чемпионата Англии Челси сыграл вничью с Бернли (2:2).

Украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик провел на поле весь матч - на его счету заработанный пенальти.

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Пресс-служба Челси опубликовала пост в Instagram, в котором показала дриблинг украинца.

Михаил эффектно разобрался с двумя оппонентами, после чего заработал на себе фол.

Ранее сообщалось, что группа игроков Челси требует от клуба уволить Почеттино.

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