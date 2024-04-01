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Группа игроков Челси требует от клуба уволить Почеттино

Ничья с Бернли стала последней каплей.
Сегодня, 14:18
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Игрок Челси потребовали увольнени Маурисио Почеттино, пишет teamtalk.

Речь идет о группе неназванных игроков, которые разочаровались в главном тренере после ничьей с Бернли.

Они обратились непосредственно к руководству клуба с требованием сменить главного тренера по итогам сезона. Напомним, что после 28 туров Челси занимает 11-строчку, отставая от еврокубковой зоны на 16 пунктов.

По сообщениям различных источников, "синие" и так просматривают альтернативные варианты, среди которых назывались и Рубен Аморим, и Симоне Индзаги, и даже возвращение Антонио Конте.

Учитывая также проблемы с ФФП у Тодда Боули будет над чем поразмыслить будущим летом.

Ранее также сообщалось, что Челси может быть вынужден продать своего капитана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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Группа игроков Челси требует от клуба уволить Почеттино
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