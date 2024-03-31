Челси собирается продать своего капитана этим летом

Футболист может стать жертвой правил прибыльности и устойчивого развития АПЛ.

Правила прибыльности и устойчивого развития АПЛ уже нанесли свой удар по нескольким английским клубам.

Эвертон и Ноттингем Форест были наказаны снятием очков, Лестер может получить то же самое наказание в следующем сезоне в случае возвращения в высший дивизион.

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В связи с этим, чтобы вписаться в рамки данных правил, Челси готов пойти на определенные жертвы.

Как сообщает The Times, будущим летом лондонский коллектив готов расстаться с капитаном команды Рисом Джеймсом, который продолжает страдать от постоянных травм. Стоит отметить, что капитанскую повязку 24-летний защитник получил лишь перед стартом нынешнего сезона.

К тому же, на выход может отправится еще и Конор Галлахер, так как Челси планирует выручить в сумме за обоих своих воспитанников более 100 миллионов фунтов.

Ранее главный тренер Челси Маурисио Почеттино признал, что "пенсионерам" нужно измениться во многих аспектах, чтобы исправить нынешнюю ситуацию.

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