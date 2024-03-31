Ман Юнайтед один из худших в лиге по допущенным ударам

Команда Эрика тен Хага играет в обороне на уровне команд из зоны вылета.

Манчестер Юнайтед находится на самом дне списка по количеству допущенных по своим воротам ударов, пишет Squawka Football.

Во вчерашнем матче с Брентфордом манкунианцы допустили 31 удар, при этом сами нанесли всего 11. С другой стороны, по ударам в створ команды равны - по пять.

Однако в целом в этом сезоне игроки МЮ допустили 498 ударов в свои ворота. Хуже в лиге только команды, идущие в зоне вылета и Вест Хэм (504), а также Лутон (518) и Шеффилд (525).

При этом, для сравнения, лучшие в лиге Манчестер Сити и Арсенал допустили всего 232 удара, а следом за ними идет Ливерпуль с 310 ударами.

Ранее, напомним, фанаты высоко оценили выступления Ярмолюка против МЮ.

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