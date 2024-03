"Если бы он играл за МЮ, то стоил бы 100 млн евро": Реакция Сети на игру Ярмолюка

В субботу, 30 марта, Брентфорд принимает на домашнем поле Манчестер Юнайтед.

В стартовом составе хозяев впервые за долгое время вышел Егор Ярмолюк, который поразил своей зрелой игрой многих пользователей сети, оставивших об украинце лестные отзывы.

ISPORT решил собрать самые интересные комментарии любителей футбола о перформансе украинского талантливого полузащитника.

"Кстати, если бы Ярмолюк играл за Ман Юнайтед он стоил бы 100 млн евро, был бы основным игроком сборной Украины и считался бы талантом поколения".

Shouldn’t be benching Yarmoliuk for a single game till the end of the season.



He’s been incredible, reckon he’ll easily be one of our best players within a couple of years — Joshua Hirst (@JoshuaHirst13) March 30, 2024

"Егор Ярмолюк великолепен, активен, и сегодня в битве молодежи, которая может поехать на Евро-2024, он побеждает Кобби Майну".

Yehor Yarmoliuk excellent, busy, and has the beating of Kobbie Mainoo so far tonight in this battle of the youngsters who might go to Euro 2024 but also might not — Dom Smith (@MrDomSmith) March 30, 2024

"Единственное, что я хочу сказать после первого тайма это то, что Ярмолюк должен выходить в старте во всех 8-ми оставшихся играх. Абсолютно феноменальное выступление, если бы остальная команда смогла подобрать правильные моменты для ударов, мы были бы уверены в победе. Нужен был большой второй тайм, но на этот раз я верю.

My only take on that first half is that we need to give Yarmoliuk the start in all 8 remaining games. Absolutely phenomenal performance, if the rest of the team could find some shooting boots we’d be comfortably clear here. Big second half needed, but I have faith for once. — Patch Of The Day (@danTpatch) March 30, 2024

"Не стоит сажать Ярмолюка на скамейку запасных до конца сезона.

Он был невероятным, считаю, что он легко станет одним из наших лучших игроков за пару лет"

Yarmoliuk is bullying Mainoo my youngster 🇺🇦 — cam (@cammbfc) March 30, 2024

Мне не платят за то, чтобы я говорил правду, но Ярмолюк разоблачил мошенничество Кобби Майну, и я не вижу, чтобы кто-то об этом говорил....

No me pagan por soltar verdades, pero Yarmoliuk le ha pasado el trapo al fraude de Kobbie Mainoo y no veo a nadie hablar de eso... — Yitzy. (@YitzakDe) March 30, 2024

Ярмолюк издевается над Майну, мой перспективный игрок.

