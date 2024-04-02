Владелец Челси встал на защиту футболистов клуба

Владелец Челси Тодд Боули рассказал, что нужно сделать для улучшения результатов клуба.

"Нам просто нужно дать процессу двигаться и дать футболистам время превратиться из невероятных игроков с великолепными индивидуальными навыками в команду".

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"Хорошая новость в том, что люди очень переживают. И плохая новость в том, что люди очень переживают. Это приводит к тому, что они разочаровываются в команде и владельцах. Я понимаю это, но мы просто должны продолжать придерживаться выбранного курса", – сказал Боули в интервью Forbes.

Напомним, после 28 туров АПЛ Челси занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

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