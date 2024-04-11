Шахтер будет судить арбитр из Донбасса: впервые на матче УПЛ судей назначили с помощью жеребьевки
Новый способ определения судей достался чемпионату Украины.
В начале 2024 года к руководству Комитетом арбитров пришла Екатерина Монзуль, после чего было решено положить начало новинке - жеребьевке при выборе арбитров на матче.
Таким образом впервые состоялось определение судей на поединки чемпионата Украины по футболу. На все восемь встреч рефери избирались
13 апреля
- Оболонь — Минай. Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 13:00.
Арбитр - Козыряцкий М. С. (Запорожье)
- Александрия — Динамо. Александрия. Стадион Ника. 15:30.
Арбитр - Деревинский О. О. (Хмельницкий)
- Рух — Кривбасс. Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00.
Арбитр - Балакин М. А. (Киевская обл.)
14 апреля
- Ворскла - Шахтер. Полтава. Стадион Ворсклаим. А. Бутовского. 13:00.
Арбитр - Омельченко О. В. (Славянск)
- Заря - Черноморец. Киев. Стадион Левый берег. 15:30.
Арбитр - Новодомный В. В. (Черкассы)
- Полесье - Колос. Житомир. Центральный стадион. 18:00.
Арбитр - Афанасьев О. О. (Харьков)
15 апреля
- ЛНЗ— Верес. Мариуполь. Центральный стадион. 15:30.
Арбитр - Райда М. М. (Закарпатская обл.)
- Металлист 1925 — Днепр-1. Киев. Стадион Левый берег. 18:00.
Арбитр - Романюк А. М. (Ивано-Франковск)
Заметим, что ранее такая система использовалась при выборе арбитров на полуфинальные матчи Кубка Украины.
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