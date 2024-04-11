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Шахтер будет судить арбитр из Донбасса: впервые на матче УПЛ судей назначили с помощью жеребьевки

Новый способ определения судей достался чемпионату Украины.
Сегодня, 11:35
Фото пресс-службы УАФ
Фото пресс-службы УАФ

В начале 2024 года к руководству Комитетом арбитров пришла Екатерина Монзуль, после чего было решено положить начало новинке - жеребьевке при выборе арбитров на матче.

Таким образом впервые состоялось определение судей на поединки чемпионата Украины по футболу. На все восемь встреч рефери избирались

13 апреля

  • Оболонь — Минай. Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 13:00.
       Арбитр - Козыряцкий М. С. (Запорожье)
  • Александрия — Динамо. Александрия. Стадион Ника. 15:30.
        Арбитр - Деревинский О. О. (Хмельницкий)
  • Рух — Кривбасс. Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00.
       Арбитр - Балакин М. А. (Киевская обл.)

14 апреля

  • Ворскла - Шахтер. Полтава. Стадион Ворсклаим. А. Бутовского. 13:00.
       Арбитр - Омельченко О. В. (Славянск)
  • Заря - Черноморец. Киев. Стадион Левый берег. 15:30.
       Арбитр - Новодомный В. В. (Черкассы)
  • Полесье - Колос. Житомир. Центральный стадион. 18:00.
       Арбитр - Афанасьев О. О. (Харьков)

15 апреля

  • ЛНЗ— Верес. Мариуполь. Центральный стадион. 15:30.
       Арбитр - Райда М. М. (Закарпатская обл.)
  • Металлист 1925 — Днепр-1. Киев. Стадион Левый берег. 18:00.
       Арбитр - Романюк А. М. (Ивано-Франковск)

Заметим, что ранее такая система использовалась при выборе арбитров на полуфинальные матчи Кубка Украины.

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