Рух - Кривбасс: Обзор и результат матча Чемпионата Украины 13.04.2024
В рамках 24-го тура Чемпионата Украины Рух на своем поле встретился с Кривбассом.
В целом, встреча выдалась довольно равной, хотя хозяева немного чаще действовали вторым номером, но и их атаки большее количество раз доходили до удара.
Однако, первыми отличились именно гости. Буквально в конце первого тайма Рафаэль Бандейра сделал хорошую передачу на Алексея Кожушко, который и открыл счет в матче.
Рух сказал свое слово позже, а именно минут за 20 до завершения встречи, когда Олег Федор "тонко" отдал на Таллеса Бренера, который ворвался в штрафную площадку криворожан, обвел Маханькова и отправил мяч в фактически пустые ворота.
Статистика матча Чемпионата Украины Рух - Кривбасс
Рух - Кривбасс 1:1
Голы: Таллес, 73 - Кожушко, 45
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 10 - 5
Удары в створ ворот: 3 - 3
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!