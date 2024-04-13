Рух - Кривбасс: Обзор и результат матча Чемпионата Украины 13.04.2024

Львовяне не дали криворожанам одержать важнейшую победу в контексте борьбы за чемпионство.

В рамках 24-го тура Чемпионата Украины Рух на своем поле встретился с Кривбассом.

В целом, встреча выдалась довольно равной, хотя хозяева немного чаще действовали вторым номером, но и их атаки большее количество раз доходили до удара.

Однако, первыми отличились именно гости. Буквально в конце первого тайма Рафаэль Бандейра сделал хорошую передачу на Алексея Кожушко, который и открыл счет в матче.

Рух сказал свое слово позже, а именно минут за 20 до завершения встречи, когда Олег Федор "тонко" отдал на Таллеса Бренера, который ворвался в штрафную площадку криворожан, обвел Маханькова и отправил мяч в фактически пустые ворота.

Статистика матча Чемпионата Украины Рух - Кривбасс

Рух - Кривбасс 1:1

Голы: Таллес, 73 - Кожушко, 45

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 10 - 5

Удары в створ ворот: 3 - 3

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