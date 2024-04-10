Ребров попал в ТОП-15 рейтинга зарплат тренеров сборных на Евро-2024

Издание Finance Football составило рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров команд-участниц Евро-2024.

Лидером списка оказался наставник сборной Англии Гарет Саутгейт с зарплатой в 5,8 миллиона евро в год.

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров получает 1,25 миллиона евро в год - 14-я позиция в списке.

Рейтинг зарплат тренеров на Евро-2024

Гарет Саутгейт (Англия) — 5 800 000 евро в год Юлиан Нагельсманн (Германия) — 4 800 000 Роберто Мартинес (Португалия) — 4 000 000 Дидье Дешам (Франция) — 3 800 000 Рональд Куман (Нидерланды) — 3 000 000 Лучано Спаллетти (Италия) — 3 000 000 Виченцо Монтелла (Турция) — 1 800 000 Мурат Якин (Швейцария) — 1 600 000 Ральф Рангник (Австрия) — 1 500 000 Доменико Тедеско (Бельгия) — 1 500 000 Златко Далич (Хорватия) — 1 500 000 Драган Стойкович (Сербия) — 1 400 000 Луис Де ла Фуэнте (Испания) — 1 250 000 Сергей Ребров (Украина) — 1 250 000 Каспер Юльман (Дания) — 1 150 000 Сильвиньо (Албания) — 750 000 Михал Пробеж (Польша) — 560 000 Стив Кларк (Шотландия) — 550 000 Франческо Кальцона (Словакия) — 540 000 Марко Росси (Венгрия) — 300 000 Матьяж Кек (Словения) — 300 000 Иван Гашек (Чехия) — 250 000 Эдвард Йорданеску (Румыния) — 240 000 Вилли Саньоль (Грузия) — 200 000.

На групповом этапе чемпионата Европы Украина сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией.

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