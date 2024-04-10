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Ребров попал в ТОП-15 рейтинга зарплат тренеров сборных на Евро-2024

Наставник Англии имеет наивысший доход.
Сегодня, 17:45
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Издание Finance Football составило рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров команд-участниц Евро-2024. 

Лидером списка оказался наставник сборной Англии Гарет Саутгейт с зарплатой в 5,8 миллиона евро в год.

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров получает 1,25 миллиона евро в год - 14-я позиция в списке.

Рейтинг зарплат тренеров на Евро-2024

  1. Гарет Саутгейт (Англия) — 5 800 000 евро в год
  2. Юлиан Нагельсманн (Германия) — 4 800 000
  3. Роберто Мартинес (Португалия) — 4 000 000
  4. Дидье Дешам (Франция) — 3 800 000
  5. Рональд Куман (Нидерланды) — 3 000 000
  6. Лучано Спаллетти (Италия) — 3 000 000
  7. Виченцо Монтелла (Турция) — 1 800 000
  8. Мурат Якин (Швейцария) — 1 600 000
  9. Ральф Рангник (Австрия) — 1 500 000
  10. Доменико Тедеско (Бельгия) — 1 500 000
  11. Златко Далич (Хорватия) — 1 500 000
  12. Драган Стойкович (Сербия) — 1 400 000
  13. Луис Де ла Фуэнте (Испания) — 1 250 000
  14. Сергей Ребров (Украина) — 1 250 000
  15. Каспер Юльман (Дания) — 1 150 000
  16. Сильвиньо (Албания) — 750 000
  17. Михал Пробеж (Польша) — 560 000
  18. Стив Кларк (Шотландия) — 550 000
  19. Франческо Кальцона (Словакия) — 540 000
  20. Марко Росси (Венгрия) — 300 000
  21. Матьяж Кек (Словения) — 300 000
  22. Иван Гашек (Чехия) — 250 000
  23. Эдвард Йорданеску (Румыния) — 240 000
  24. Вилли Саньоль (Грузия) — 200 000.

На групповом этапе чемпионата Европы Украина сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией. 

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