Ребров попал в ТОП-15 рейтинга зарплат тренеров сборных на Евро-2024
Наставник Англии имеет наивысший доход.
Издание Finance Football составило рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров команд-участниц Евро-2024.
Лидером списка оказался наставник сборной Англии Гарет Саутгейт с зарплатой в 5,8 миллиона евро в год.
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров получает 1,25 миллиона евро в год - 14-я позиция в списке.
Рейтинг зарплат тренеров на Евро-2024
- Гарет Саутгейт (Англия) — 5 800 000 евро в год
- Юлиан Нагельсманн (Германия) — 4 800 000
- Роберто Мартинес (Португалия) — 4 000 000
- Дидье Дешам (Франция) — 3 800 000
- Рональд Куман (Нидерланды) — 3 000 000
- Лучано Спаллетти (Италия) — 3 000 000
- Виченцо Монтелла (Турция) — 1 800 000
- Мурат Якин (Швейцария) — 1 600 000
- Ральф Рангник (Австрия) — 1 500 000
- Доменико Тедеско (Бельгия) — 1 500 000
- Златко Далич (Хорватия) — 1 500 000
- Драган Стойкович (Сербия) — 1 400 000
- Луис Де ла Фуэнте (Испания) — 1 250 000
- Сергей Ребров (Украина) — 1 250 000
- Каспер Юльман (Дания) — 1 150 000
- Сильвиньо (Албания) — 750 000
- Михал Пробеж (Польша) — 560 000
- Стив Кларк (Шотландия) — 550 000
- Франческо Кальцона (Словакия) — 540 000
- Марко Росси (Венгрия) — 300 000
- Матьяж Кек (Словения) — 300 000
- Иван Гашек (Чехия) — 250 000
- Эдвард Йорданеску (Румыния) — 240 000
- Вилли Саньоль (Грузия) — 200 000.
На групповом этапе чемпионата Европы Украина сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией.
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