Хавбек сборной Украины получил травму уже на третьей минуте матча
Александр Пихаленок покинул поле на старте поединка.
Во вторник, 9 апреля, в рамках 23-го тура УПЛ встречаются Днепр-1 и Заря.
Основной полузащитник хозяев, а также игрок сборной Украины Александр Пихаленок получил повреждение уже на самом старте матча.
На третьей минуте игроку понадобилась помощь врачей, а после он этого он побегал пару минут и все же попросил замену.
На текущий момент характер и тяжесть травмы неизвестны, предположительно Пихаленок лишь потянул мышцу.
На момент написания новости матч прерван из-за воздушной тревоги, счет на поле 2:2.
Ранее также сообщалось, что голкипер Вереса выбыл на длительный срок.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!