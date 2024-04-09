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Хавбек сборной Украины получил травму уже на третьей минуте матча

Александр Пихаленок покинул поле на старте поединка.
Сегодня, 14:55
Александр Пихаленок / scdnipro1.com.ua
Александр Пихаленок / scdnipro1.com.ua

Во вторник, 9 апреля, в рамках 23-го тура УПЛ встречаются Днепр-1 и Заря.

Основной полузащитник хозяев, а также игрок сборной Украины Александр Пихаленок получил повреждение уже на самом старте матча.

На третьей минуте игроку понадобилась помощь врачей, а после он этого он побегал пару минут и все же попросил замену.

На текущий момент характер и тяжесть травмы неизвестны, предположительно Пихаленок лишь потянул мышцу.

На момент написания новости матч прерван из-за воздушной тревоги, счет на поле 2:2.

Ранее также сообщалось, что голкипер Вереса выбыл на длительный срок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Пихаленок

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