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Голкипер Вереса выбыл минимум на полгода

Евгений Паст повредил "кресты".
Сегодня, 10:05
Евгений Паст / НК Верес
Евгений Паст / НК Верес

Вратарь Вереса Евгений Паст вылетел примерно на полгода.

Напомним, голкипер не смог доиграть матч против Оболони после того, как получил повреждение, неудачно упав после сейва.

После матча и.о. главного тренера Олег Шандрук рассказал, что характер травмы будут определять врачи, но ситуация тяжелая.

Во вторник, 9 апреля, пресс-служба Вереса объявила, что Паст выбыл не менее, чем на шесть месяцев. Врачи диагностировали у вратаря повреждение крестообразных связок колена и мениска.

Напомним, что благодаря победе над Оболонью Верес обошел столичный клуб в таблице.

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