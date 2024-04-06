Верес - Оболонь: результат матча 06.04.24

Матч с самого начала пошел не по плану "пивоваров".

В субботу, 6 апреля, Верес принимал дома Оболонь в рамках 23-го тура УПЛ.

Уже на старте матча защитник гостей снес Янакова с штрафной и заработал пенальти, который Денис уверенно и реализовал. А уже через 15 минут нападающий записал на свой счет дубль, но вмешался ВАР и отменил взятие ворот.

Однако хозяева не стушевались и продолжили давить, и все-таки удвоили преимущество. Гайдучик классно поймал на ногу прострел и не оставил шансов Кичаку. До коцна тайма "пивовары" смогли раз огрызнуться, но Шевченко успел подставиться под удар.

Второй тайм Верес откровенно просто доигрывал, хотя оборонялся очень умно и постоянно находил моменты для острых контратак. А в конце поединка хозяева все же смогли сделать счет максимально комфортным благодаря голу Яго.

Заработанные три очка позволяют Вересу обойти своих соперников в турнирной таблице.

Статистика матча Верес - Оболонь 23-го тура чемпионата Украины

Верес - Оболонь 3:0

Голы: Янаков (пенальти), 6, Гайдучик, 31, Яго, 86

Верес: Паст (Когут, 83) - Шевченко, Вовченко, Курко, Балан - Кучеренко, Кухарук, Кучеров (Яго, 70) - Шарай (Шастал, 57), Гайдучик (Морозко, 70), Янаков (Дахновский, 58).

Оболонь: Кичак - Прокопенко, Дубко, Приймак, Карась (Осман, 46), Грисьо - Мороз (Косовский, 58), Слободян, Черненко - Вишневский (Груша, 46), Краснопир (Тарануха, 70).

Предупреждения: Курко, 33, Кучеров, 50 - Грисьо, 90+2

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