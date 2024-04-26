Тухель высказался о предстоящем матче с Реалом

Главный тренер Баварии Томас Тухель поделился мнением о предстоящей встрече с Реалом в рамках Лиги чемпионов.

"Мы не можем тренировать что-то для Реала в матче против Франкфурта, это совершенно другая ситуация.

В играх против Франкфурта и Штутгарта матч с Мадридом будет фоновым шумом. Это часть дела, но против Франкфурта и Штутгарта мы все равно будем готовы.

Нужно принять это. Мы хотим выступить завтра на высшем уровне, потому что нам нужны очки и мы хотим сохранить темп. Так что мы делаем шаг за шагом и готовим команду к завтрашнему дню наилучшим образом".

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"Мы уже смотрели Реал несколько раз, в том числе с нашими аналитиками. Они забивают, когда этого не ждешь. У них индивидуально сильные футболисты и они опасны в переходных стадиях.

Это то, что определяет их, они всегда представляют угрозу и способны прогрессировать и побеждать. Они могут выстоять в трудную минуту – им это нравится", – сказал Тухель в интервью Bayern & Germany.

Напомним, первый матч противостояния 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария - Реал состоится во вторник, 30 апреля.

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