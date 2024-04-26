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Тухель - о петиции в свою честь: Приятно, что люди хотят, чтобы я остался

Немец польщен тем, что у него остались поклонники среди мюнхенцев.
Сегодня, 15:44
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Главный тренер Баварии оценил петицию фанатов с просьбой сохранить его на действующей должности.

"Мне приятно, что люди хотят, чтобы я остался. Но для меня это не приоритет. Следующие 11 дней будут посвящены только футболу, Бундеслиге и Лиге чемпионов. Ни на что другое у меня нет времени".

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"Есть петиция, спрос на билеты, обсуждение тренера – я не хочу воспринимать это как оправдание или отвлечение внимания. Мы полностью сосредоточены – каждый день на счету", – сказал Тухель в интервью Bayern & Germany.

Напомним, немецкий специалист покинет Баварии по окончании сезона. Имя нового наставника пока неизвестно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Тухель

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