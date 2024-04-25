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Почетный президент Баварии одобрил подписание нового тренера

Рангник получил очередное "да", приблизившись к работе в стане мюнхенцев.
Сегодня, 17:50
Ули Хенесс / Getty Images
Ули Хенесс / Getty Images

Ули Хенесс поддержал назначение Ральфа Рангника главным тренером Баварии.

По словам Bild, почетный президент клуба не сомневается в кандидатуре немецкого специалиста, ранее считавшегося "врагом "Баварии".

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Рангник, возглавляющий сборную Австрии, стал фаворитом на эту должность.

По данным источника, соглашение может быть оформлено уже на этой неделе.

Напомним, нынешний тренер Баварии Томас Тухель покинет летом команду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Ули Хенесс Ральф Рангник

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