Бавария продвинулась в переговорах с бывшим тренером Манчестер Юнайтед

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник обсуждает переход в Баварию. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Переговоры находятся на конкретной стадии, обсуждаются условия сотрудничества, включая проект клуба и трансферы.

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При этом, самому Рангнику важно иметь высокий уровень своего влияния на кадровые решения клуба.

Напомним, нынешний главный тренер Баварии Томас Тухель покинет стан мюнхенцев по окончании сезона.

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