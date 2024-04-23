Один из кандидатов на пост тренера Баварии продлит контракт со своим клубом

Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери считался одним из кандидатов на аналогичную должность в Баварии. Однако в ближайшем будущем испанца в Мюнхене не будет.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, 52-летний наставник продлит контракт с вилланами.

По информации источника, новое соглашение между тренером и клубом будет рассчитано до лета 2027 года.

Унаи Эмери возглавил Астон Виллу в октябре 2022 года, покинув до этого Вильярреал. На данный момент бирмингемцы занимают четвертое место в таблице АПЛ, претендуя на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Этим летом Астон Вилла намерена встретиться с Эмери и еще больше продлить его контракт. Владельцы Нассеф Савирис и Уэс Иденс уверены, что он может стать их версией легендарного тренера Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона.

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