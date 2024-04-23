iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Один из кандидатов на пост тренера Баварии продлит контракт со своим клубом

"Гуд ибенинг" продолжит звучать в Бирмингеме.
Сегодня, 14:00
Унаи Эмери / Getty Images
Унаи Эмери / Getty Images

Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери считался одним из кандидатов на аналогичную должность в Баварии. Однако в ближайшем будущем испанца в Мюнхене не будет.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, 52-летний наставник продлит контракт с вилланами.

По информации источника, новое соглашение между тренером и клубом будет рассчитано до лета 2027 года.

Унаи Эмери возглавил Астон Виллу в октябре 2022 года, покинув до этого Вильярреал. На данный момент бирмингемцы занимают четвертое место в таблице АПЛ, претендуя на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Читай также: Бавария провела очередные переговоры с экс-тренером Манчестер Юнайтед

Этим летом Астон Вилла намерена встретиться с Эмери и еще больше продлить его контракт. Владельцы Нассеф Савирис и Уэс Иденс уверены, что он может стать их версией легендарного тренера Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Унаи Эмери Бавария Мюнхен

Статьи по теме

Бавария провела очередные переговоры с экс-тренером Манчестер Юнайтед Бавария провела очередные переговоры с экс-тренером Манчестер Юнайтед
Борнмут с Забарным проиграл Астон Вилле, ведя в счете по ходу матча Борнмут с Забарным проиграл Астон Вилле, ведя в счете по ходу матча
Бывший наставник Арсенала - фаворит на пост тренера Баварии Бывший наставник Арсенала - фаворит на пост тренера Баварии
Бавария устроила тотальный разгром берлинскому Униону Бавария устроила тотальный разгром берлинскому Униону
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

ММА16:29
ММА или бокс: Нганну раскрыл свои планы на будущее
Европа16:04
Почеттино: Мы - Челси, а не клуб Палмера
Европа15:39
Лунин имеет предложения от трех топ-клубов Европы
Бокс15:15
Промоутер Усика объяснил, почему в контракте на бой с Фьюри прописан огромный штраф
Теннис14:53
Цуренко сенсационно проиграла филиппинке в первом круге турнира в Мадриде
Киберспорт14:34
ESL Pro League Season 19: онлайн-трансляция матчей Virtus Pro - fnatic, 3DMAX - SAW
Евро-202414:20
УЕФА одобрил расширение заявок на Евро-2024
Украина14:02
Суркис высказался о стимуляции в чемпионской гонке
Европа14:00
Один из кандидатов на пост тренера Баварии продлит контракт со своим клубом
Бокс13:40
Президент WBC рассказал, можно ли отменить реванш Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK