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Бавария провела очередные переговоры с экс-тренером Манчестер Юнайтед

Ральф Рангник считается фаворитом на то, чтобы заменить Томаса Тухеля у руля "ротен".
Сегодня, 10:59
Ральф Рангник / Getty Images
Ральф Рангник / Getty Images

Бавария определилась с главным кандидатом на пост главного тренера в следующем сезоне.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, в последние несколько дней мюнхенский клуб провел очередной раунд переговоров с Ральфом Рангником, который открыт к тому, чтобы заменить Томаса Тухеля во главе"ротен".

Новые переговоры с нынешним тренером сборной Австрии состоялись из-за недавнего отказа Юлиана Нагельсманна. Бавария хочет в ближайшее время объявить о назначении нового тренера. 

Контракт Рангника с Австрией действует до конца чемпионата мира 2026 года. Вероятно, немцам придется заплатить отступные за 65-летнего специалиста, который вскоре будет готовиться с австрийской сборной к чемпионату Европы-2024.

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По информации источника, Бавария позитивно настроена относительно назначения Рангника, который считается фаворитом на должность. При этом в качестве альтернативы числится экс-тренер Шахтера Роберто Де Дзерби.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Тухель Бавария Мюнхен Ральф Рангник

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