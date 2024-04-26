Кристал Пэлас установил ценник на свой атакующий дуэт

Кристал Пэлас готов продать свои главные активы - Эберечи Эзе и Майкла Олисе, пишет 90Min.

Несмотря на то, что оба игрока подписали новые контракты лишь в прошлом году, ряд клубов намерен заполучить их уже летом.

Кристал Пэлас готов выслушать предложения по обоим, но только при условии, что они будут превышать 70 млн евро - такой ценник установил клуб.

Оба игрока в целом также не против покинуть Селхерст Парк, но только на своих условиях. То есть, если им гарантируют игровое время и подходящий стиль игры команды.

Сообщается, что Майкл Олисе ближе всего к переходу в Ман Юнайтед, а Эберечи Эзе находится в сфере интересов Тоттенхэма, Арсенала и Ливерпуля.

Ранее также сообщалось, что Барселона также определилась с ценником одного из своих игроков.

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