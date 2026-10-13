Сборная росии по гимнастике лишилась своих лидеров на ЧМ-2026

Сборная росии по гимнастике не сможет выступить полным составом на ЧМ-2026.

Турнир, который станет первым этапом квалификации на Олимпийские игры, примет в этом году Роттердам.

В итоге Нидерланды отказались пустить часть росийских спортсменов к себе в страны. У многих возникли проблемы с визами, включая лидеров женской сборной.

Ряду членов мужской и женской сборной было попросту отказано во въезде. Ограничения коснулись чемпиогнки мира ангелину мельникову, олимпийскую чемпионку викторию листунову и чемпионку Европы анну калмыкову.

Напомним, что несмотря на допуск росии и белоруси, они будут выступать под нейтральным флагом и без национального гимна.

Ранее также росийская команда была дисквалифицирована с турнира по Counter Strike 2.

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