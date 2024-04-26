Барселона установила ценник на игрока, которого арендует Жирона Довбика и Цыганкова

Каталонская Барселона готова распрощаться с Эриком Гарсией.

Как сообщает издание Relevo, центрбека, который сейчас выступает за Жирону могут продать за 15-20 млн евро.

«Красно-белые» хотят сохранить у себя Эрика, а Гарсия понимает, что уход из Барселоны был бы для него разумным решением, учитывая, что за «сине-гранатовых» на его позиции начал играть Пау Кубарси, которого считают одним из самых перспективных игроков клуба.

Отмечается, что вероятно полноценную сделку будет трудно заключить, но поспособствовать ей могут финансовые проблемы Барсы, благодаря которым можно немного сбить цену, заставляя коллектив Хави избавиться от Гарсии хотя бы за какую-то цену.

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