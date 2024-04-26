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Тен Хаг запретил топовым британским изданиям задавать вопросы на пресс-конференции

Нидерландец считает, что к нему неуважительно относятся.
Сегодня, 18:18
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг отказался отвечать на вопросы журналистов трех изданий после победы его команды над Ковентри в полуфинале Кубка Англии.

Тен Хаг раскритиковал "неуважительный" характер их репортажей и запретил The Sun, Manchester Evening News и The Mirror задавать вопросы на пресс-конференции перед матчем с Бернли.

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Предварительно, перед игрой с Шеффилдом, он назвал реакцию на действия его команды "постыдной" и "позорной", а после матча журналистам было отказано в возможности задать вопросы на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после 33-х туров АПЛ Манчестер Юнайтед занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 53 балла.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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Тен Хаг запретил топовым британским изданиям задавать вопросы на пресс-конференции
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