Определены худший и лучший трансферы Манчестер Юнайтед при тен Хаге
При тренере было совершено 16 подписаний.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг за свою время в английском клубе совершил 16 трансферов.
Портал ESPN оценил подписания игроков, составив рейтинг.
Первую позицию занимает Андре Онана, который оказался в команде в прошлое летнее трансферное окно.
Последнюю позицию в рейтинге занял Антони, который был куплен из Аякса за 95 миллионов евро. Бразилец играл в нидерландской команде при тен Хаге.
Рейтинг трансферов Манчестер Юнайтед при тен Хаге:
- Андре Онана (за 50,2 млн евро из Интера)
- Тирелл Маласиа (за 15 млн евро из Фейеноорда)
- Расмус Хейлунд (за 73,9 млн евро из Аталанты)
- Лисандро Мартинес (за 57,37 млн евро из Аякса)
- Алтай Байындыр (за 5 млн евро из Галатасарая)
- Кристиан Эриксен (свободный агент)
- Марсель Забитцер (в аренду из Баварии)
- Джек Батленд (в аренду из Кристал Пэлас)
- Джонни Эванс (свободный агент)
- Мартин Дубравка (в аренду из Ньюкасла за 2,3 млн евро)
- Серхио Регилон (в аренду из Тоттенхэма)
- Мэйсон Маунт (за 64,2 млн евро из Челси)
- Ваут Вегорст (в аренду из Бернли за 2,96 млн евро)
- Софьян Амрабат (в аренду из Фиорентины за 9 млн евро)
- Каземиро (за 70,65 млн евро из Реала)
- Антони (за 95 млн евро из Аякса)
Ранее сообщалось, что зарплата тен Хага может существенно снизиться .
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