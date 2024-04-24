Определены худший и лучший трансферы Манчестер Юнайтед при тен Хаге

При тренере было совершено 16 подписаний.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг за свою время в английском клубе совершил 16 трансферов.

Портал ESPN оценил подписания игроков, составив рейтинг.

Первую позицию занимает Андре Онана, который оказался в команде в прошлое летнее трансферное окно.

Последнюю позицию в рейтинге занял Антони, который был куплен из Аякса за 95 миллионов евро. Бразилец играл в нидерландской команде при тен Хаге.

Рейтинг трансферов Манчестер Юнайтед при тен Хаге:

Андре Онана (за 50,2 млн евро из Интера) Тирелл Маласиа (за 15 млн евро из Фейеноорда) Расмус Хейлунд (за 73,9 млн евро из Аталанты) Лисандро Мартинес (за 57,37 млн евро из Аякса) Алтай Байындыр (за 5 млн евро из Галатасарая) Кристиан Эриксен (свободный агент) Марсель Забитцер (в аренду из Баварии) Джек Батленд (в аренду из Кристал Пэлас) Джонни Эванс (свободный агент) Мартин Дубравка (в аренду из Ньюкасла за 2,3 млн евро) Серхио Регилон (в аренду из Тоттенхэма) Мэйсон Маунт (за 64,2 млн евро из Челси) Ваут Вегорст (в аренду из Бернли за 2,96 млн евро) Софьян Амрабат (в аренду из Фиорентины за 9 млн евро) Каземиро (за 70,65 млн евро из Реала) Антони (за 95 млн евро из Аякса)

Ранее сообщалось, что зарплата тен Хага может существенно снизиться .

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