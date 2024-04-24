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Плохо работаешь - мало получаешь: Зарплата тен Хага может существенно снизиться

Нидерландец получил стимул хорошо закончить сезон.
Сегодня, 18:20
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Зарплата главного тренера Манчестер Юнайтед Эрика тен Хага может быть снижена в следующем сезоне. Об этом сообщает ESPN.

Новое руководство клуба, в том числе и новый владелец Джим Рэтклифф, рассматривает возможные варианты замены тен Хага, такие как Гарет Саутгейт, Роберто Де Дзерби, Томас Франк и Гари О’Нил.

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Несмотря на это, клуб на данный момент планирует начать следующий сезон с тен Хагом на посту главного тренера.

Однако, если МЮ не сможет выйти в Лигу чемпионов в текущем сезоне и тен Хага останется, его зарплата будет снижена на 25% до 6,75 млн фунтов в год, по сравнению с текущими 9 миллионами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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