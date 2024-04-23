Тен Хага могут уволить после завершения этого сезона

Манчестер Юнайтед думает над сменой главного тренера летом этого года.

Как сообщает Николо Скира, будущее Эрика тен Гага в стане «красных дьяволов» остается под вопросом.

Вполне вероятно, что нидерландского специалиста уволят после завершения текущего сезона. Источник не называет кандидатур, которые могли бы заменить 54-летнего рулевого на тренерском мостике манкунианцев.

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На данный момент Ман Юнайтед идет седьмым в АПЛ с 58 очками. В то же время, клуб вышел в финал Кубка Англии, одолев в серии пенальти Ковентри.

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