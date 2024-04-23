iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хага могут уволить после завершения этого сезона

Ман Юнайтед рассматривает различные кандидатуры на замену нидерландцу.
Сегодня, 20:59
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Манчестер Юнайтед думает над сменой главного тренера летом этого года.

Как сообщает Николо Скира, будущее Эрика тен Гага в стане «красных дьяволов» остается под вопросом.

Вполне вероятно, что нидерландского специалиста уволят после завершения текущего сезона. Источник не называет кандидатур, которые могли бы заменить 54-летнего рулевого на тренерском мостике манкунианцев.

Читай также: Манчестер Юнайтед нашел замену тен Хагу

На данный момент Ман Юнайтед идет седьмым в АПЛ с 58 очками. В то же время, клуб вышел в финал Кубка Англии, одолев в серии пенальти Ковентри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрик тен Хаг

Статьи по теме

Тен Хаг возмущен критикой МЮ после победы над Ковентри Тен Хаг возмущен критикой МЮ после победы над Ковентри
Манчестер Юнайтед нашел замену тен Хагу Манчестер Юнайтед нашел замену тен Хагу
"Безумие": тен Хаг не считает, что провал Манчестер Юнайтед в игре с Ковентри приблизил его к увольнению "Безумие": тен Хаг не считает, что провал Манчестер Юнайтед в игре с Ковентри приблизил его к увольнению
Тен Хаг: Я уверен, что у нас есть хорошие шансы против Ман Сити в финале Тен Хаг: Я уверен, что у нас есть хорошие шансы против Ман Сити в финале
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа23:05
Рангник назвав условие, при которомусогласится возглавить Баварию
Европа23:04
Форвард Милана договорился о переходе в клуб МЛС
Другие22:40
Шведская биатлонистка второй раз в карьере сменила вид спорта
Европа22:34
Двух игроков клуба АПЛ подозревают в изнасиловании
Украина22:15
Суперлига: Киев-Баскет обыграл Черкасских Мавп и завоевал бронзу
Бокс22:03
Ломаченко дал громкое обещание перед боем с Камбососом
Европа21:53
Куртуа - о возвращении на поле: Нет причин спешить, Лунин хорошо справляется
Футбол21:35
Усэйн Болт: Хотел бы посоревноваться с Мбаппе в скорости
21:24
Чемпионат мира по снукеру-2024: действующий чемпион и финалист сенсационно вылетели после первого раунда
Киберспорт21:16
ESL Pro League Season 19: fnatic переиграли росиян с бывшим лидером NaVi в команде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK