Тен Хага могут уволить после завершения этого сезона
Ман Юнайтед рассматривает различные кандидатуры на замену нидерландцу.
Манчестер Юнайтед думает над сменой главного тренера летом этого года.
Как сообщает Николо Скира, будущее Эрика тен Гага в стане «красных дьяволов» остается под вопросом.
Вполне вероятно, что нидерландского специалиста уволят после завершения текущего сезона. Источник не называет кандидатур, которые могли бы заменить 54-летнего рулевого на тренерском мостике манкунианцев.
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На данный момент Ман Юнайтед идет седьмым в АПЛ с 58 очками. В то же время, клуб вышел в финал Кубка Англии, одолев в серии пенальти Ковентри.
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