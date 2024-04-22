Манчестер Юнайтед нашел замену тен Хагу

По информации Kicker, тренер Баварии Томас Тухель может вернуться в английскую Премьер-лигу.

Немецкий тренер может заменить Эрика тен Хага, если тот покинет пост главного тренера Манчестер Юнайтед.

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Новый совладелец "красных дьяволов" Джим Рэтклифф высоко ценит Тухеля и готов пригласить его в команду, если будет принято решение об увольнении Тен Хага.

Напомним, этим летом у немецкого специалиста заканчивается контракт с Баварией.

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