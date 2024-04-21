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Владелец Манчестер Юнайтед принял участие в марафоне перед полуфиналом Кубка Англии

Сэр Джим Рэтклифф в свои почтительные годы выдал более уважаемое выступление, чем его команда.
Вчера, 22:29
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images

Манчестер Юнайтед с огромнейшими проблемами завоевал путевку в финал Кубка Англии, одолев Ковентри в серии послематчевых пенальти (3:3, по пен. 4:2).

За тем, как "красные дьяволы" чуть не опозорились, упустив преимущество в три гола над командой из Чемпионшипа, следил новый владелец клуба сэр Джим Рэтклифф, который сидел в компании Аврама Глейзера на трибуне Уэмбли.

А за несколько часов до этого 71-летний бизнесмен принял участие в лондонском марафоне. Рэтклифф, который на своем счету имеет более 30 марафонов, выступил в категории для людей возрастом от 70 до 74 лет.

В прошлом году он преодолел 30 км за 04:32:47. В этом же он побил свой рекорд, преодолев дистанцию за 4:30:52, сообщает BBC.

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Несмотря на то, что у него оставалось мало времени, британец остановился и пообщался со СМИ о его клубе.

В итоге Рэтклифф был замечен на стадионе уже во втором тайме, когда и началось все самое интересное, но не для фанатов Манчестер Юнайтед.

В финале Кубка Англии команда Рэтклиффа встретится с Манчестер Сити. Эта встреча состоится 25 мая.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Сэр Джим Рэтклифф

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