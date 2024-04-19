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Манчестер Юнайтед назначил нового технического директора

Им, ожидаемо, стал Джейсон Уилкокс.
Сегодня, 20:55
Джейсон Уилкокс / manutd.com
Джейсон Уилкокс / manutd.com

Манчестер Юнайтед объявил о назначении нового технического директора.

Как и ожидалось, им стал Джейсон Уилкокс, который ранее занимал должность футбольного директора Саутгемптона и руководил академией Сити.

Как раз в стане "горожан" Уилкокс работал вместе с Омаром Беррадой, которого МЮ назначил ранее.

Теперь для окончательного формирования новой управлеческой структуры клубу осталось лишь завершить переход Дэна Эшворта из Ньюкасла.

Как сообщает пресс-служба клуба, Уилкокс уже приступил к исполнению новых обязанностей.

Ранее также сообщалось, что клуб окончательно решил ситуацию с Алехандро Гарначо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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