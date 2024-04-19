Манчестер Юнайтед назначил нового технического директора
Им, ожидаемо, стал Джейсон Уилкокс.
Манчестер Юнайтед объявил о назначении нового технического директора.
Как и ожидалось, им стал Джейсон Уилкокс, который ранее занимал должность футбольного директора Саутгемптона и руководил академией Сити.
Как раз в стане "горожан" Уилкокс работал вместе с Омаром Беррадой, которого МЮ назначил ранее.
Теперь для окончательного формирования новой управлеческой структуры клубу осталось лишь завершить переход Дэна Эшворта из Ньюкасла.
Как сообщает пресс-служба клуба, Уилкокс уже приступил к исполнению новых обязанностей.
Ранее также сообщалось, что клуб окончательно решил ситуацию с Алехандро Гарначо.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!