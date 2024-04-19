Тен Хаг - о ситуации с Гарначо: Алехандро - молодой игрок

Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг рассказал об итогах конфликта с Алехандро Гарначо.

Напомним, ранее аргентинский вундеркинд пролайкал в социальных сетях посты с критикой главного тренера.

Однако, к игроку не будут применены какие-либо дисциплинарные санкции, так как Граначо принес свои извинения тен Хагу, о чем тренер и сообщил.

"Алехандро – молодой игрок, ему предстоит многому научиться. Он извинился за это, двигаемся дальше", – приводит слова нидерландца BBC.

Ранее также Томас Тухель подтвердил, что покинет Баварию.

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