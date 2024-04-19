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Тухель заявил, что в любом случае покинет Баварию

У специалиста есть соглашение с клубом.
Сегодня, 15:20
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Томас Тухель подтвердил, что покинет летом Баварию. 

Напомним, ранее главный претендент на пост тренера мюнхенцев Юлиан Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии.

Потому некоторые журналисты предположили, что руководство Баварии может изменить свое мнение и оставить Тухеля, тем более, что под его началом мюнхенцы вышли в полуфинал ЛЧ.

Однако Тухель подчеркнул, что у него есть соглашение с клубом и он намерен его придерживаться.

"У меня есть соглашение с клубом о расставании, об этом было сообщено, и оно остается в силе", – приводит слова немца Bayern&Germany.

Ранее также сообщалось, почему Нагельсманн отказал Баварии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Тухель

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