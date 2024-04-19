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Нагельсманн отказался возвращаться в Баварию по ряду причин

Юлиана смущала неопределенность в руководстве мюнхенцев.
Сегодня, 13:35
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн отклонил вариант с возвращением в Баварию по нескольким причинам.

Как сообщает Sky Deutschland, Юлиан не захотел возвращаться из-за того, что не все в руководстве мюнхенцев были уверены в его кандидатуре.

Также его смущало то, что ему придется принимать участие в перестройке команды еще во время Евро-2024.

Напомним, ранее стало известно, что Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии до завершения Чемпионата Мира-2026

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлиан Нагельсманн

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