Нагельсманн отказался возвращаться в Баварию по ряду причин
Юлиана смущала неопределенность в руководстве мюнхенцев.
Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн отклонил вариант с возвращением в Баварию по нескольким причинам.
Как сообщает Sky Deutschland, Юлиан не захотел возвращаться из-за того, что не все в руководстве мюнхенцев были уверены в его кандидатуре.
Также его смущало то, что ему придется принимать участие в перестройке команды еще во время Евро-2024.
Напомним, ранее стало известно, что Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии до завершения Чемпионата Мира-2026
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