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Нагельсманн определился с будущим

Юлиан продолжит работать со сборной Германии.
Сегодня, 12:37
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Немецкий специалист Юлиан Нагельсманн определился с будущим.

Как сообщает пресс-служба немецкой федерации футбола, 36-летний специалист решил не возвращаться в клубный футбол, продлив контракт с национальной командой.

Нагельсманн останется в "бундестим", по меньшей мере, до завершения Чемпионата Мира 2026. Финансовые детали нового соглашения не сообщаются.

Ранее была информация, что Нагельсманн является фаворитом на замену Тухелю для Баварии. Альтернативой ему был Роберто де Дзерби.

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