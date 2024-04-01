Нагельсманн и Де Дзерби - главные претенденты на пост тренера Баварии

Появилась новая информация о кандидатах на замену Томасу Тухелю в мюнхенской Баварии.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, пока двумя главными фаворитами являются Роберто Де Дзерби и тот, кого собственно заменил сам Тухель, то есть, Юлиан Нагельсманн.

С представителями обоих специалистов мюнхенцы уже провели переговоры, но, выбор в пользу одного из них еще не сделан.

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Также была проведена встреча с Ральфом Рангником, но он является запасным вариантом лишь на случай, если, ни с Нагельсманном, ни с Де Дзерби договориться не удастся.

Стоит сказать, что Нагельсманна уволили из Баварии еще до того, как перед началом этого сезона у клуба сменился генеральный директор, а по ходу этого сезона еще и спортивный директор также, которыми стали Кристиан Фройнд и Макс Эберль соответственно.

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