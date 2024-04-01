Мюллер рассказал, что помешало Баварии победить Боруссию

Полузащитник мюнхенской Баварии Томас Мюллер прокомментировал поражение от Боруссии Дортмунд, которое, вероятно ставит окончательную точку на надеждах "красных" взять чемпионство в этом сезоне.

По словам немецкого футболиста, ему и партнерам помешало, в частности, то, что Байер снова не только избежал поражения, но и выиграл свой матч благодаря голам на последних минутах.

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"Мы очень разочарованы нашим выступлением, международная пауза не пошла нам на пользу.

Также немного помешало то, что Байер снова забил победный гол на последних минутах, но это не оправдание. В нашей игре также есть проблемы. Мы показали вялый футбол, были недостаточно эффективными. Мы могли забить в решающие моменты.

Боруссия играла в приличный футбол на протяжении 90 минут, но не сделала ничего необычного. Они заслужили на победу. Мы надеялись, что сегодняшний день станет толчком для следующих игр, но в первом тайме играли слишком дико, мало чего показывали индивидуально.

Нам нужно вернуться в течение, эта игра разочаровала нас", - сказал Мюллер.

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