iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мюллер рассказал, что помешало Баварии победить Боруссию

Спойлер: Одна из причин кроется в прямом конкуренте мюнхенцев.
Сегодня, 17:27
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Полузащитник мюнхенской Баварии Томас Мюллер прокомментировал поражение от Боруссии Дортмунд, которое, вероятно ставит окончательную точку на надеждах "красных" взять чемпионство в этом сезоне.

По словам немецкого футболиста, ему и партнерам помешало, в частности, то, что Байер снова не только избежал поражения, но и выиграл свой матч благодаря голам на последних минутах.

Читай также: Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд

"Мы очень разочарованы нашим выступлением, международная пауза не пошла нам на пользу.

Также немного помешало то, что Байер снова забил победный гол на последних минутах, но это не оправдание. В нашей игре также есть проблемы. Мы показали вялый футбол, были недостаточно эффективными. Мы могли забить в решающие моменты.

Боруссия играла в приличный футбол на протяжении 90 минут, но не сделала ничего необычного. Они заслужили на победу. Мы надеялись, что сегодняшний день станет толчком для следующих игр, но в первом тайме играли слишком дико, мало чего показывали индивидуально.

Нам нужно вернуться в течение, эта игра разочаровала нас", - сказал Мюллер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Боруссия Дортмунд Томас Мюллер

Статьи по теме

Нагельсманн и Де Дзерби - главные претенденты на пост тренера Баварии Нагельсманн и Де Дзерби - главные претенденты на пост тренера Баварии
Наперекор Тухелю: Директор Баварии прокомментировал чемпионскую гонку в Бундеслиге Наперекор Тухелю: Директор Баварии прокомментировал чемпионскую гонку в Бундеслиге
Бывший технический директор Аякса вернется в Боруссию Д Бывший технический директор Аякса вернется в Боруссию Д
Киммих - о поражении от Боруссии: Во втором тайме мы играли так будто это был спарринг Киммих - о поражении от Боруссии: Во втором тайме мы играли так будто это был спарринг
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа19:34
Реал определился, кто заменит Лунина, если тот уйдет
Европа19:29
Нагельсманн и Де Дзерби - главные претенденты на пост тренера Баварии
Украина19:10
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
Европа19:03
Топ-клубы Европы и Саудовской Аравии хотят приобрести лидера Милана
Европа19:00
Форвард сборной Украины выбыл на несколько недель
Бокс18:35
"Дисквалифицируют": американец сделал неожиданный прогноз на бой Усик - Фьюри
Европа18:29
Наперекор Тухелю: Директор Баварии прокомментировал чемпионскую гонку в Бундеслиге
Европа18:11
"Ты в последний раз называешь меня дураком": игрок Барселоны жестко отчитал фаната на дороге
Европа17:59
Ман Сити впервые более чем за два года не забил в домашнем матче
Европа17:41
Холанд оценил шансы Манчестер Сити на чемпионство в АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK