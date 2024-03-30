Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд

Лидер чемпионата Германии Байер Леверкузен в рамках очередного тура одержал тяжелую победу а вот их преследователи из Баварии проиграли свой матч .

Между командами сейчас 13 очков разницы за семь матчей до конца. Таким образом, даже если Бавария выиграет все семь туров, то "фармацевтам" необходимо победить всего в трех.

В следующих поединках Байер сыграет против Униона, Вердера и Боруссии Дортмунд. То есть, в матче с дортмундцами Леверкузен может оформить чемпионский титул.

Следующими соперниками команды Хаби Алонсо будут Айнтрахт, Штутгарт, Бохум и Аугсбург

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