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Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд

Леверкузенцам осталось совсем немного.
Вчера, 21:49
Байер Леверкузен / Getty Images
Байер Леверкузен / Getty Images

Лидер чемпионата Германии Байер Леверкузен в рамках очередного тура одержал тяжелую победу а вот их преследователи из Баварии проиграли свой матч .

Между командами сейчас 13 очков разницы за семь матчей до конца. Таким образом, даже если Бавария выиграет все семь туров, то "фармацевтам" необходимо победить всего в трех.

В следующих поединках Байер сыграет против Униона, Вердера и Боруссии Дортмунд. То есть, в матче с дортмундцами Леверкузен может оформить чемпионский титул. 

Следующими соперниками команды Хаби Алонсо будут Айнтрахт, Штутгарт, Бохум и Аугсбург

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Боруссия Дортмунд

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