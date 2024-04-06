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Унион - Байер: результат матча 06.04.24

Флориан Виртц переписал историю леверкузенского клуба.
Сегодня, 18:35
Флориан Виртц / Getty Images
Флориан Виртц / Getty Images

В субботу, 6 апреля, Унион принимал дома непобедимый Байер в рамках 28-го тура Бундеслиги.

Парни Алонсо вполне ожидаемо сразу забрали себе контроль над матчем, и только невероятная игра Реннова не позволила "фармацевтам" оформить разгром уже в первом тайме.

В самом конце тайма Госенс получил вторую желтую картчоку после грубого подката и покинул поле. Сразу после этого в штрафной хозяев начался хаос и Коссуну затолкал мяч в ворота. ВАР пошел проверять возможный офсайд, а нашел пенальти. Виртц наконец распечатал ворота датского кипера.

Очевидно, что в меньшестве берлинская команда мало что могла противопоставить грозному сопернику. Однако кое-какие атаки почти удавалось довести до ума, но Байер продолжал нещадно давить, и хоть забить больше не смог, никаких шансов Униону он также не подарил.

Таким образом Байер продлил свою серию без поражений до 41 матча, а также установил новый клубный рекорд по количеству побед за сезон - 36.

Статистика матча Унион - Байер 28-го тура чемпионата Германии

Унион - Байер 0:1
Гол: Виртц (пенальти), 45+8

Ожидаемые голы (xG): 0.45 - 2.99
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 8 - 19
Удары в створ: 1 - 8
Угловые: 5 - 10
Фолы: 9 - 14
Атаки: 84 - 144

Унион: Реннов - Фогт, Лейте, Дуки - Триммель (Юранович, 63), Госенс, Хедира (Лаидуни, 62), Тузар, Шафер (Крал, 63) - Ааронсон (Холлербах, 79), Вертессен (Кауфманн, 46).

Байер: Градецки - Та, Коссуну, Инкапье - Гримальдо, Телла, Джака, Андрих, Виртц, Гложек (Адли, 33) - Иглесиас (Бонифасе, 67).

Предупредждения: Госенс, 9, 45+3, Тузар, 37 - Адли, 64, Андрих, 82

Удаление: Госенс, 45+3

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Байер Леверкузен

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