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Хайденхайм - Бавария: обзор и результат матча чемпионата Германии 06.04.2024

Абсолютный новичок Бундеслиги совершил шикарный камбэк.
Сегодня, 18:33
Хайденхайм / Getty Images
Хайденхайм / Getty Images

В рамках 28-го тура Чемпионата Германии Гайденхайм на своем поле встретился с Баварией.

Абсолютный новичок Бундеслиги, который проводит довольно неплохой сезон, все же закономерно считался андердогом, и мюнхенцы показали в первом тайме почему это так.

На 38-ой минуте коллектив Томаса Тухеля вышел вперед благодаря голу Гарри Кейна с ассиста Сержа Гнабри, а на 45-ой уже сам Гнабри был автором забитого мяча.

Тем не менее, после перерыва подопечные Франка Шмидта сумели полностью перевернуть ситуацию на футбольном поле, огорчив гостей дважды уже на старте второй 45-минутки.

Сперва забил Кевин Зесса на 50-ой минуте, а на 51-ой счет сравнял Тим Кляйдинст.

После этого "красные" уже не смогли собраться и вернуть себе игровое преимущество, которое могло бы конвертироваться в преимущество в счете, а вот хозяева наоборот почувствовали уверенность и продолжали давить, что принесло плоды уже ближе к окончанию матча.

Уже упомянутый Кляйдинст на 79-ой минуте матча получил пас на пустые ворота от Зессы, и отправил мяч в сетку, принеся своей команде сенсационную победу.

Статистика матча Чемпионата Германии Хайденхайм - Бавария

Хайденхайм - Бавария 3:2

Голы: Зесса, 50, Кляйдинст, 51, 79 - Кейн, 39, Гнабри, 45

xG: 1.59 - 2.03
Удары: 9 - 15
Удары в створ ворот: 4 - 8
Владение мячом: 38% - 62%

Гайденгайм: Мюллер — Траоре, Майнка, Гимбер, Ференбах (Буш, 46) — Мелони — Динкчи (Пик, 90+2), Шепнер (Зесса, 46), Бек (Пирингер, 46), Бесте (Томалла, 76) — Кляйндинст

Бавария: Ульрайх — Киммих, Упамекано, Ким, Дэвис — Лаймер, Горецка (Сарагоса, 83) — Гнабри (Тель, 68), Мюллер (Геррейру, 84), Мусиала (Шупо-Мотинг, 76) — Кейн

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария хайденхайм

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