Карим Бензема: статистика-2022/2023
ISPORT представляет статистику голов и матчей футболиста Реала.
Французский форвард не смог помочь своей сборной на чемпионате мира из-а травм и конфликта с Дешамом, а сейчас травмы мешают Кариму провести еще один фантастический сезон в Реале.
Тем не менее Бензема остается форвардом мирового уровня, чьи выступления все еще способны удивлять. И нападающий еще точно проявит себя в будущих камбеках Реала в финальной стадии Лиги чемпионов.
На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Криштиану Роналду в нынешнем сезоне.
Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023
За Реал Мадрид
В чемпионате:
- Матчей: 15 (15 в основе)
- Голов: 11 (5 с пенальти)
- Ассистов: 3
- Желтые карточки: 1
В Лиге чемпионов:
- Матчей: 5 (4 в основе)
- Голов: 2 (0 с пенальти)
- Ассистов: 1
- Желтые карточки: 0
В Кубке Испании:
- Матчей: 3 (3 в основе)
- Голов: 1 (0 с пенальти)
- Ассистов: 0
- Желтые карточки: 0
В Суперкубке Испании:
- Матчей: 2 (2 в основе)
- Голов: 2 (1 с пенальти)
- Ассистов: 0
- Желтые карточки: 0
В Суперкубке УЕФА:
- Матчей: 1 (1 в основе)
- Голов: 1 (0 с пенальти)
- Ассистов: 0
- Желтые карточки: 0
На клубном ЧМ:
- Матчей: 1 (1 в основе)
- Голов: 1 (0 с пенальти)
- Ассистов: 1
- Желтые карточки: 0
За сборную Франции:
- Матчей: 0 (0 в основе)
- Голов: 0 (0 с пенальти)
- Ассистов: 0
- Желтые карточки: 0
Напомним, что, похоже, конфликт между Каримом Бензема и Дидье Дешам все еще не исчерпан.