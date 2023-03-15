iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Карим Бензема: статистика-2022/2023

ISPORT представляет статистику голов и матчей футболиста Реала.
Сегодня, 16:08
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Французский форвард не смог помочь своей сборной на чемпионате мира из-а травм и конфликта с Дешамом, а сейчас травмы мешают Кариму провести еще один фантастический сезон в Реале.

Тем не менее Бензема остается форвардом мирового уровня, чьи выступления все еще способны удивлять. И нападающий еще точно проявит себя в будущих камбеках Реала в финальной стадии Лиги чемпионов.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Криштиану Роналду в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023

За Реал Мадрид

В чемпионате:

  • Матчей: 15 (15 в основе)
  • Голов: 11 (5  с пенальти)
  • Ассистов: 3
  • Желтые карточки: 1

В Лиге чемпионов:

  • Матчей: 5 (4 в основе)
  • Голов: 2  (0  с пенальти)
  • Ассистов: 1
  • Желтые карточки: 0

В Кубке Испании:

  • Матчей: 3 (3 в основе)
  • Голов: 1  (0  с пенальти)
  • Ассистов: 0
  • Желтые карточки: 0

В Суперкубке Испании:

  • Матчей: 2 (2 в основе)
  • Голов: 2  (1  с пенальти)
  • Ассистов: 0
  • Желтые карточки: 0

В Суперкубке УЕФА:

  • Матчей: 1 (1 в основе)
  • Голов: 1  (0  с пенальти)
  • Ассистов: 0
  • Желтые карточки: 0

На клубном ЧМ:

  • Матчей: 1 (1 в основе)
  • Голов: 1  (0  с пенальти)
  • Ассистов: 1
  • Желтые карточки: 0

За сборную Франции:

  • Матчей: 0 (0 в основе)
  • Голов: 0 (0  с пенальти)
  • Ассистов: 0
  • Желтые карточки: 0

Напомним, что, похоже, конфликт между Каримом Бензема и Дидье Дешам все еще не исчерпан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: статистика Карим Бензема

Статьи по теме

Харри Кейн: статистика-2022/2023 Харри Кейн: статистика-2022/2023
Лионель Месси: статистика-2022/2023 Лионель Месси: статистика-2022/2023
Криштиану Роналду: статистика-2022/2023 Криштиану Роналду: статистика-2022/2023
Виктор Цыганков: статистика-2022/2023 Виктор Цыганков: статистика-2022/2023
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 видео голов и лучших моментов матча 14.03.2023
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 видео голов и лучших моментов матча 14.03.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде завершился этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа17:21
Одноклубник Цыганкова получил тяжелую травму
Европа17:00
"Альвина Царенко - лгунья": Вербич опроверг, что провел ночь с трансгендером
Киберспорт16:57
ESL Pro League Season 17: NaVi начинают свое участие в турнире, Liquid - Rare Atom
Лига Чемпионов16:44
Лига чемпионов: Наполи примет Айнтрахт, Ливерпуль попытается сотворить камбэк против Реала
Европа16:21
Бывший тренер сборной Германии хочет возглавить национальную команду Бразилии
Европа16:08
Карим Бензема: статистика-2022/2023
ММА15:53
Аспинэлл: Думаю, Джонс подерется с Миочичем и завершит карьеру
Формула 115:40
Haas обвиняют в нарушении антиросийских санкций
Европа15:25
Легенда Реала подарил свою футболку Кварацхелии, призвав перебраться в Мадрид
Бокс15:10
Промоутер Усика озвучил окончательный крайний срок для подписания контракта на бой с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK