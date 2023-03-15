Карим Бензема: статистика-2022/2023

Французский форвард не смог помочь своей сборной на чемпионате мира из-а травм и конфликта с Дешамом, а сейчас травмы мешают Кариму провести еще один фантастический сезон в Реале.

Тем не менее Бензема остается форвардом мирового уровня, чьи выступления все еще способны удивлять. И нападающий еще точно проявит себя в будущих камбеках Реала в финальной стадии Лиги чемпионов.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Криштиану Роналду в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023

За Реал Мадрид

В чемпионате:

Матчей: 15 (15 в основе)

15 (15 в основе) Голов: 11 (5 с пенальти)

11 (5 с пенальти) Ассистов: 3

3 Желтые карточки: 1

В Лиге чемпионов:

Матчей: 5 (4 в основе)

5 (4 в основе) Голов: 2 (0 с пенальти)

2 (0 с пенальти) Ассистов: 1

1 Желтые карточки: 0

В Кубке Испании:

Матчей: 3 (3 в основе)

3 (3 в основе) Голов: 1 (0 с пенальти)

1 (0 с пенальти) Ассистов: 0

0 Желтые карточки: 0

В Суперкубке Испании:

Матчей: 2 (2 в основе)

2 (2 в основе) Голов: 2 (1 с пенальти)

2 (1 с пенальти) Ассистов: 0

0 Желтые карточки: 0

В Суперкубке УЕФА:

Матчей: 1 (1 в основе)

1 (1 в основе) Голов: 1 (0 с пенальти)

1 (0 с пенальти) Ассистов: 0

0 Желтые карточки: 0

На клубном ЧМ:

Матчей: 1 (1 в основе)

1 (1 в основе) Голов: 1 (0 с пенальти)

1 (0 с пенальти) Ассистов: 1

1 Желтые карточки: 0

За сборную Франции:

Матчей: 0 (0 в основе)

0 (0 в основе) Голов: 0 (0 с пенальти)

0 (0 с пенальти) Ассистов: 0

0 Желтые карточки: 0

Напомним, что, похоже, конфликт между Каримом Бензема и Дидье Дешам все еще не исчерпан.