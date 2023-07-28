Бензема отметился шикарным голом в дебютном матче за Аль-Иттихад
Француз с первого поединка покорил фанатов команды.
В рамках Кубка арабских чемпионов Аль-Иттихад встречался с Эсперанс.
В составе саудовской команды дебютировал обладатель Золотого мяча Карим Бензема.
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Футболист в первом тайме выполнил голевую передачу, а затем на 55-й минуте забил шикарный гол.
Благодаря действия Карима команда выиграла встречу - 2:1.
Отметим, что в игре также дебютировал бывший хавбек Челси Нголо Канте.
Ранее сообщалось, что ветеран Ливерпуля перебрался в Саудовскую Аравию.
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