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Футбол

Бензема отметился шикарным голом в дебютном матче за Аль-Иттихад

Француз с первого поединка покорил фанатов команды.
Сегодня, 08:13
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

В рамках Кубка арабских чемпионов Аль-Иттихад встречался с Эсперанс.

В составе саудовской команды дебютировал обладатель Золотого мяча Карим Бензема.

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Футболист в первом тайме выполнил голевую передачу, а затем на 55-й минуте забил шикарный гол.

Благодаря действия Карима команда выиграла встречу - 2:1.

Отметим, что в игре также дебютировал бывший хавбек Челси Нголо Канте.

Ранее сообщалось, что ветеран Ливерпуля перебрался в Саудовскую Аравию.

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