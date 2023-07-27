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Ветеран Ливерпуля перебрался в Саудовскую Аравию

Джордан Хендерсон будет играть под руководством своего старого партнера.
Сегодня, 15:00
Джордан Хендерсон / Getty Images
Джордан Хендерсон / Getty Images

Ливерпуль официального объявил об уходе многолетнего капитана и ветерана команды Джордана Хендерсона в Аль-Иттифак.

Англичанин перебрался в клуб, который возглавляет экс-футболист "красных" Стивен Джеррард, за сумму в 12 млн евро+бонусы.

С саудовским коллективом полузащитник подписал контракт на 3 года. Зарплата официально не сообщается, но по слухам, составляет 700 тысяч евро в неделю.

В составе Ливерпуля Джордан провел 12 лет, в ходе которых смог завоевать АПЛ, Лигу чемпионов и несколько других трофеев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Саудовская Аравия Джордан Хендерсон

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