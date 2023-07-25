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Всем угодила: Кардашьян преодолела более 4 тысяч миль, чтобы посмотреть и дебют Месси, и игру Роналду

Светская львица смогла успеть на последние матчи двух лучших футболистов мира несмотря на то, что они были на разных концах света.
Сегодня, 18:08
Ким Кардашьян / Getty Images
Ким Кардашьян / Getty Images

Светская львица Ким Кардашьян продемонстрировала небывалую любовь к игре одновременно и Лионеля Месси, и Криштиану Роналду.

Сперва Ким побывала на дебютном матче Месси в футболке Интер Маями, который случился в прошлую пятницу, а уже сегодня присутствовала на поединке между Ан-Насром и ПСЖ.

Для этого Кардашьян пришлось преодолеть более четырех тысяч миль, что она сделала на приватном джете вместе со своим семилетним сыном Сэйнтом и его другом.

Отметим, что любимым футболистом сына светской львицы является именно аргентинский вингер, который подписал ему футболку, в то время, как Ким не смогла сделать выбор между Лео и Криштиану, отвечая на вопрос популярного блогера IShowSpeed.

Также в интервью американским СМИ Кардашьян поведала, что в детстве и юношестве она занималась футболом на протяжении нескольких лет.

"Я играла в футбол пять или шесть лет. Я была вратарем - и центральным нападающим - я была неплохой, знаете ли!

"Мне это нравилось, и я счастлива, что моему сыну это нравится - и что мы можем приехать. Они в восторге, и это меня очень радует", - заявила девушка.

Стоит сказать, что Ким любит смотреть не только на игру, пожалуй, двух лучших игроков поколения. Ранее она была замечена на матче Арсенала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Криштиану Роналду Ким Кардашьян

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