Всем угодила: Кардашьян преодолела более 4 тысяч миль, чтобы посмотреть и дебют Месси, и игру Роналду
Светская львица Ким Кардашьян продемонстрировала небывалую любовь к игре одновременно и Лионеля Месси, и Криштиану Роналду.
Сперва Ким побывала на дебютном матче Месси в футболке Интер Маями, который случился в прошлую пятницу, а уже сегодня присутствовала на поединке между Ан-Насром и ПСЖ.
Для этого Кардашьян пришлось преодолеть более четырех тысяч миль, что она сделала на приватном джете вместе со своим семилетним сыном Сэйнтом и его другом.
Отметим, что любимым футболистом сына светской львицы является именно аргентинский вингер, который подписал ему футболку, в то время, как Ким не смогла сделать выбор между Лео и Криштиану, отвечая на вопрос популярного блогера IShowSpeed.
Также в интервью американским СМИ Кардашьян поведала, что в детстве и юношестве она занималась футболом на протяжении нескольких лет.
"Я играла в футбол пять или шесть лет. Я была вратарем - и центральным нападающим - я была неплохой, знаете ли!
"Мне это нравилось, и я счастлива, что моему сыну это нравится - и что мы можем приехать. Они в восторге, и это меня очень радует", - заявила девушка.
Стоит сказать, что Ким любит смотреть не только на игру, пожалуй, двух лучших игроков поколения. Ранее она была замечена на матче Арсенала.