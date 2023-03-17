Лондон - красный: Ким Кардашьян удивила фанатов, придя на матч Арсенала в Лиге Европы

В четверг, 17 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Арсенал на своем поле принимал Спортинг (Португалия).

Поединок лондонской команды посетила американская телевизионная звезда и модель Ким Кардашьян. Девушка прибыла на поединок, чтобы вместе с семьей поддержать "канониров".

В январе сын Ким Сэйнт был замечен в третьей форме Арсенала на своем дне рождения. Видимо, парень является фанатом англичан.

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Еще до стартового свистка модель сообщила своим подписчикам, что посетить еврокубковый поединок. Ким опубликовала программу поединка.

Отметим, что Кардашьян снимается в загадочном документальном фильме, съемки которого происходят на территории Северного Лондона. Несмотря на это, у девушки было время, чтобы посетить игру со всеми своими четырьмя детьми.

Напомним, по сумме двух встреч Арсенал вылетел, проиграв Спортингу по пенальти. На ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча.