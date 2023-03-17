iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лондон - красный: Ким Кардашьян удивила фанатов, придя на матч Арсенала в Лиге Европы

Телевизионная звезда стала свидетелем вылета лондонской команды из турнира.
Сегодня, 14:35
Ким Кардашьян с семьей / Getty Images
Ким Кардашьян с семьей / Getty Images

В четверг, 17 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Арсенал на своем поле принимал Спортинг (Португалия). 

Поединок лондонской команды посетила американская телевизионная звезда и модель Ким Кардашьян. Девушка прибыла на поединок, чтобы вместе с семьей поддержать "канониров".

В январе сын Ким Сэйнт был замечен в третьей форме Арсенала на своем дне рождения. Видимо, парень является фанатом англичан.

Читай также: Шикарные изгибы: Возлюбленная Роналду в обтягивающем платье поразила фанатов

Еще до стартового свистка модель сообщила своим подписчикам, что посетить еврокубковый поединок. Ким опубликовала программу поединка.

Отметим, что Кардашьян снимается в загадочном документальном фильме, съемки которого происходят на территории Северного Лондона. Несмотря на это, у девушки было время, чтобы посетить игру со всеми своими четырьмя детьми.

Напомним, по сумме двух встреч Арсенал вылетел, проиграв Спортингу по пенальти. На ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча.


Статьи по теме

Украина узнала соперников на отборе к Олимпиаде-2024 в волейболе Украина узнала соперников на отборе к Олимпиаде-2024 в волейболе
Матчи Евро-2024: где смотреть Матчи Евро-2024: где смотреть
Победитель пары Эдвардс - Усман может подраться с Макгрегором Победитель пары Эдвардс - Усман может подраться с Макгрегором
Вест Хэм отправляется в Бельгию, а Базель попробует остановить Ниццу: результаты жеребьевки Лиги Конференций Вест Хэм отправляется в Бельгию, а Базель попробует остановить Ниццу: результаты жеребьевки Лиги Конференций
Помочь журналистам

Видео

Фейеноорд - Шахтер 7:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Фейеноорд - Шахтер 7:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене стартовал заключительный этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры15:53
Украина узнала соперников на отборе к Олимпиаде-2024 в волейболе
Евро-202415:50
Матчи Евро-2024: где смотреть
ММА15:25
Победитель пары Эдвардс - Усман может подраться с Макгрегором
Лига конференций15:19
Вест Хэм отправляется в Бельгию, а Базель попробует остановить Ниццу: результаты жеребьевки Лиги Конференций
Украина14:55
Александрия в упорной игре не сумела обыграть Металлист
Лига Европы14:35
Лондон - красный: Ким Кардашьян удивила фанатов, придя на матч Арсенала в Лиге Европы
Лига конференций14:27
Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги конференций: онлайн-трансляция
Лига Чемпионов14:19
Салихамиджич прокомментировал жребий Баварии в ЛЧ
Лига Европы14:15
Обидчик Шахтера сыграет с Ромой, Манчестер Юнайтед сразится с Севильей: результаты жеребьевки Лиги Европы
Бокс14:10
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK