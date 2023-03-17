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Арсенал - Спортинг 1:1 (по пен. 3:5) Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы 16.03.2023

Португальский гранд обыграл английский клуб и вышел в следующий этап соревнования.
Сегодня, 08:19
Getty Images
Getty Images

В четверг, 16 марта, Арсенал на своем поле принимал Спортинг в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы.

В первом тайме англичане вышли вперед благодаря голу Джаки. В средине второго тайма португальцы сравняли счет после невероятного гола от Гонсалвеша, который забил с центра поля.

В концовке встречи команды не выявили победителя, переведя игру в дополнительное время. В овертайме Арсенал и Спортинг создали по моменту, но забить их не смогли.

В серии пенальти победителем оказался португальский Спортинг, который выбил Арсенал из турнира.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Арсенал - Спортинг:

Арсенал - Спортинг 1:1 (по пен. 3:5)
Голы: Джака, 19 - Гонсалвеш, 62.

Арсенал: Рамсдейл - Томиясу (Уайт, 9), Салиба (Холдинг, 21), Габриэль, Зинченко - Жоржиньо (Парти, 65), Джака, Виейра (Эдегор, 100) - Нельсон (Сака, 66), Жезус (Троссард, 46), Мартинелли.

Спортинг: Адан - Сен-Жюст, Диоманде, Инасиу - Эсгаю, Гонсалвеш (Эссуго, 93), Угарте, Реис (Сантуш, 93) - Эдвардс (Танлонго, 119), Паулинью (Чермити, 89), Тринкау (Гомес, 105).

Предупреждения: Виейра, Джака, Холдинг - Угарте, Эссуго.

Удаление: Угарте (вторая желтая).


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