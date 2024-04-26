Хави попросили убрать всех родственников из тренерского штаба

Барселона просит Хави внести изменения в состав тренерского штаба. Об этом сообщает издание RAC1.

Изменения касаются тренера по физподготовке и помощника испанского специалиста – его брата Оскара Эрнандеса.

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Ранее Хави принял решение остаться в Барселоне и продолжить работу с командой в следующем сезоне.

Напомним, в турнирной таблице Ла Лиги Барселона идет на втором месте, отставая от лидируюещго Реала на 11 очков.

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